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США завершают иракскую и афганскую кампании
27.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
США планируют прекратить свое участие в проведении любого рода операций в Ираке до 1 января. В планах и до 31 декабря согласовать с правительством страны график вывода американского контингента. Впрочем, как заявляют стороны, какое-то количество иностранных военных все же останется для охраны инфраструктурных объектов.
Продолжается и стремительный вывод американских частей из Афганистана. Местные правительственные войска сдают наступающим талибам города. Боевики контролируют около 85 % территории, где проживает почти половина населения.
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США планируют прекратить свое участие в проведении любого рода операций в Ираке до 1 января. В планах и до 31 декабря согласовать с правительством страны график...
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