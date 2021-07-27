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США завершают иракскую и афганскую кампании

27.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

США планируют прекратить свое участие в проведении любого рода операций в Ираке до 1 января. В планах и до 31 декабря согласовать с правительством страны график вывода американского контингента. Впрочем, как заявляют стороны, какое-то количество иностранных военных все же останется для охраны инфраструктурных объектов. 

Продолжается и стремительный вывод американских частей из Афганистана. Местные правительственные войска сдают наступающим талибам города. Боевики контролируют около 85 % территории, где проживает почти половина населения.

Международные организации сообщают, что за этот год в стране погибли по меньшей мере 1700 мирных жителей.
 Резкой активизации экстремистов ожидают и в Ираке. В стране еще сохраняется влияние ИГИЛ, а также других террористических группировок. Афганская кампания американцев погубила 100 тысяч человек, в Ираке погибло более полумиллиона. 


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США планируют прекратить свое участие в проведении любого рода операций в Ираке до 1 января. В планах и до 31 декабря согласовать с правительством страны график...
 
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