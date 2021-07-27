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В США четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета
27.07.2021 23:19 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека, находившиеся на борту, погибли в результате крушения легкомоторного самолета при посадке в городе Траки (штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС.
Самолет при посадке задел верхушки сосен, после чего упал на землю и загорелся. При падении самолет повредил линии электропередачи.-0-
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Самолет при посадке задел верхушки сосен, после чего упал на землю и загорелся. При падении самолет повредил линии электропередачи.
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