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В США четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета

27.07.2021 23:19 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека, находившиеся на борту, погибли в результате крушения легкомоторного самолета при посадке в городе Траки (штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС.

Самолет при посадке задел верхушки сосен, после чего упал на землю и загорелся. При падении самолет повредил линии электропередачи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет при посадке задел верхушки сосен, после чего упал на землю и загорелся. При падении самолет повредил линии электропередачи.
 
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