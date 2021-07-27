В США четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека, находившиеся на борту, погибли в результате крушения легкомоторного самолета при посадке в городе Траки (штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС.

Самолет при посадке задел верхушки сосен, после чего упал на землю и загорелся. При падении самолет повредил линии электропередачи.-0-