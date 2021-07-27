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В Париже ограбили ювелирный магазин
27.07.2021 23:49 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленник ограбил известный ювелирный дом Chaumet в Париже на два миллиона евро, сообщает газета
Ограбление произошло ближе к вечеру. Вооруженный неизвестный забрал ювелирные украшения и скрылся на скутере. По предварительным подсчетам, украденные изделия стоят два миллиона евро.
Полицейская бригада по борьбе с бандитизмом занимается расследованием этого дела.-0-
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Ограбление произошло ближе к вечеру. Вооруженный неизвестный забрал ювелирные украшения и скрылся на скутере. По предварительным подсчетам, украденные изделия...
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