В Париже ограбили ювелирный магазин

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленник ограбил известный ювелирный дом Chaumet в Париже на два миллиона евро, сообщает газета РИА Новости .

Ограбление произошло ближе к вечеру. Вооруженный неизвестный забрал ювелирные украшения и скрылся на скутере. По предварительным подсчетам, украденные изделия стоят два миллиона евро.

Полицейская бригада по борьбе с бандитизмом занимается расследованием этого дела.-0-