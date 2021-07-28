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В центре украинского Николаева подростки устроили разборки со стрельбой
28.07.2021 10:55 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Николаеве в районе пересечения улиц Спасской и Соборной произошла драка со стрельбой между подростками от 14 до 16 лет. Об этом сообщает РБК-Украина.
По предварительной информации, конфликт между двумя группами несовершеннолетних начался в Каштановом сквере. Словесное противостояние быстро переросло в физическое. Обе конфликтующие стороны перешли в укромное место за киосками. В ходе разгоревшейся драки один из ее участников достал пистолет и выстрелил. Один подросток был легко ранен, ему госпитализация не потребовалась.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.-0-
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В ходе разгоревшейся драки один из ее участников достал пистолет и выстрелил. Один подросток был легко ранен, ему госпитализация не потребовалась.
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