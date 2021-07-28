В Пакистане сильные ливни привели к наводнениям - есть жертвы

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные ливни вызвали наводнения в Пакистане, два человека погибли, сообщает пакистанское издание Dаwn.

В зоне подтоплений оказались город Равалпинди и столица страны Исламабад. Улицы городов превратились в реки, потоки воды сносят автомобили, мусорные баки, ветки деревьев. В полиции сообщили, что в одном из затопленных домов обнаружили утонувших мать и ребенка.

Из-за дождей вышло из берегов несколько рек. Власти просят население держаться подальше от водоемов. Также существует риск прорыва плотин.

В зоне наводнений работают спасательные службы. Для оказания помощи населению привлечены военные.-0-