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В Пакистане сильные ливни привели к наводнениям - есть жертвы

28.07.2021 15:05 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные ливни вызвали наводнения в Пакистане, два человека погибли, сообщает пакистанское издание Dаwn.

В зоне подтоплений оказались город Равалпинди и столица страны Исламабад. Улицы городов превратились в реки, потоки воды сносят автомобили, мусорные баки, ветки деревьев. В полиции сообщили, что в одном из затопленных домов обнаружили утонувших мать и ребенка.

Из-за дождей вышло из берегов несколько рек. Власти просят население держаться подальше от водоемов. Также существует риск прорыва плотин.

В зоне наводнений работают спасательные службы. Для оказания помощи населению привлечены военные.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В зоне подтоплений оказались город Равалпинди и столица страны Исламабад. Улицы городов превратились в реки, потоки воды сносят автомобили, мусорные баки, ветки...
 
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