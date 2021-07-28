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В Техасе из-за утечки химиката на заводе пострадали 30 человек

28.07.2021 21:05 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В окрестностях Хьюстона (штат Техас) из-за утечки химического вещества на нефтехимическом заводе компании LyondellBasell пострадали 30 человек, еще двое - погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокорпорацию АВС.

По данным телерадиокорпорации, оба погибших являлись подрядчиками завода. 30 пострадавших госпитализировали, один из них получил ожоги, у других - респираторные осложнения.

Ранее администрация LyondellBasell сообщала о четверых пострадавших. Отмечалось, что на предприятии в городе Ла-Порт произошла утечка этановой кислоты. Она была устранена. Пробы воздуха показали, что местным жителям ничего не угрожает.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Отмечалось, что на предприятии в городе Ла-Порт произошла утечка этановой кислоты. Она была устранена. Пробы воздуха показали, что местным жителям ничего не...
 
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