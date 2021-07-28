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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педро Кастильо официально вступил в должность президента Перу. Церемонию инаугурации транслировал на своей странице в YouTube телеканал America Noticias, сообщает ТАСС.

Педро Кастильо в сопровождении супруги прибыл в здание Конгресса (однопалатного парламента Перу), где ему предстояло принять присягу. После прочтения текста присяги на избранного президента надели парадную ленту цветов национального флага - это один из символов президентской власти.

Среди почетных гостей торжественных мероприятий по случаю инаугурации президента были король Испании Филипп VI, президенты Аргентины Альберто Фернандес, Боливии Луис Арсе, Колумбии Иван Дуке, Чили Себастьян Пиньера и Эквадора Гильермо Лассо, вице-президенты Бразилии и Парагвая Антониу Гамилтон Моурау и Уго Веласкес, главы МИД Мексики и Уругвая Марсело Эбрард и Франсиско Бустильо.

Состав будущего кабинета министров, а также имя его главы до сих пор не оглашены. Будущий председатель правительства принесет присягу в четверг, министры - в пятницу. Ранее эта церемония была запланирована на вечер среды.

Во втором туре выборов, который прошел 6 июня, Педро Кастильо одержал победу, заручившись поддержкой 50,12% избирателей. Его оппонентку Кейко Фухимори от правой партии "Народная сила" поддержали 49,8%.-0-