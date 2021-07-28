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Французы выступают против санитарных паспортов, свободы перемещения требуют и итальянцы

28.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Четвертая волна пандемии охватила все регионы Франции. Об этом заявил сегодня официальный представитель правительства. Жители страны устали от ограничений - акции протеста проходят каждый день.  Сегодня к демонстрантам присоединились и  "Желтые жилеты". 

Свободы на посещение и перемещение требуют итальянцы.  Сотни протестующих оккупировали центр Рима. Люди выступают против паспортов на посещение общественных мест и пользование  самолетами и поездами.

  Всеобщая сертификация вступает в силу 6 августа
Дебаты о "зеленом пропуске" продолжаются и в итальянском парламенте. Правящая коалиция рискует развалиться из-за разногласий по  документу.


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Четвертая волна пандемии охватила все регионы Франции. Об этом заявил сегодня официальный представитель правительства. Жители страны устали от ограничений -...
 
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