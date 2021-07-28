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Французы выступают против санитарных паспортов, свободы перемещения требуют и итальянцы
28.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Четвертая волна пандемии охватила все регионы Франции. Об этом заявил сегодня официальный представитель правительства. Жители страны устали от ограничений - акции протеста проходят каждый день. Сегодня к демонстрантам присоединились и "Желтые жилеты".
Свободы на посещение и перемещение требуют итальянцы. Сотни протестующих оккупировали центр Рима. Люди выступают против паспортов на посещение общественных мест и пользование самолетами и поездами.
Всеобщая сертификация вступает в силу 6 августа
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Четвертая волна пандемии охватила все регионы Франции. Об этом заявил сегодня официальный представитель правительства. Жители страны устали от ограничений -...
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