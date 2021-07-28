Французы выступают против санитарных паспортов, свободы перемещения требуют и итальянцы

Источник материала: БT

Четвертая волна пандемии охватила все регионы Франции. Об этом заявил сегодня официальный представитель правительства. Жители страны устали от ограничений - акции протеста проходят каждый день. Сегодня к демонстрантам присоединились и "Желтые жилеты".

Свободы на посещение и перемещение требуют итальянцы. Сотни протестующих оккупировали центр Рима. Люди выступают против паспортов на посещение общественных мест и пользование самолетами и поездами.

Всеобщая сертификация вступает в силу 6 августа

Дебаты о "зеленом пропуске" продолжаются и в итальянском парламенте. Правящая коалиция рискует развалиться из-за разногласий по документу.









