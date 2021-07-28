Армия Литвы приступает к охране лагерей нелегальных мигрантов из Азии и Африки

Источник материала: БT

После оснащения участка границы в 5 километров колючей проволокой (на большее не хватило) помочь в охране 12 пунктов согласились военные.

Они находятся на пограничных заставах, в школе подготовки пограничников, центре регистрации иностранцев, а также в нескольких муниципалитетах.



У спецназа МВД страны появились другие задачи. Накануне они жестко разогнали своих сограждан в Руднинкае - несколько человек госпитализированы. Среди пострадавших - журналистка местного издания, которая работала на акции легально, имела профудостоверение и бейдж СМИ.





Напомним, на мирный протест вышли недовольные наплывом мигрантов жители приграничного поселка. В ответ спецназ развернул настоящие бои с применением дубинок, газа и грубой силы.

Протестующих жестко скручивали и заталкивали в микроавтобусы



Задержанным участникам акции может грозить уголовное наказание в виде ареста или лишения свободы до 5 лет - за нарушение общественного порядка. Полиция начала досудебное расследование против людей, которые пришли просить у своей власти оградить их от потенциальной опасности, вызванной наплывом мигрантов. И это все происходит в стране, которая требует от нас демократии и лояльного отношения к преступникам, которые устраивали вооруженные провокации против власти.



Но самое главное, что никакой реакции от ЕС - ни слова о нарушении прав человека, как, впрочем, и ни копейки на борьбу с мигрантами, так и не последовало. В Брюсселе не раз давали понять, что за миграционный кризис в Евросоюзе отвечает каждый в отдельности.







