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Армия Литвы приступает к охране лагерей нелегальных мигрантов из Азии и Африки

28.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

После оснащения участка границы в 5 километров  колючей проволокой (на большее не хватило)  помочь в охране 12 пунктов согласились военные.

Они находятся на пограничных заставах, в школе подготовки пограничников, центре регистрации иностранцев, а также в нескольких муниципалитетах. 

У спецназа МВД страны появились другие задачи. Накануне они жестко разогнали своих сограждан в Руднинкае - несколько человек госпитализированы. Среди пострадавших - журналистка местного издания, которая работала на акции легально, имела профудостоверение и бейдж СМИ.

Напомним, на мирный протест вышли недовольные наплывом мигрантов жители приграничного поселка. В ответ  спецназ  развернул  настоящие  бои  с применением  дубинок, газа и грубой силы.  

Протестующих жестко скручивали и заталкивали  в микроавтобусы

Задержанным участникам акции может грозить уголовное наказание  в виде ареста  или лишения свободы до 5 лет - за нарушение общественного порядка.  Полиция начала досудебное расследование против людей, которые пришли просить у своей власти оградить их от потенциальной опасности, вызванной наплывом мигрантов. И это все происходит в стране, которая требует от нас  демократии и лояльного отношения к преступникам, которые устраивали  вооруженные провокации против власти. 

Но самое главное, что никакой реакции  от  ЕС - ни слова о нарушении прав человека, как, впрочем, и ни копейки на  борьбу с мигрантами, так и не последовало. В Брюсселе не раз давали понять,  что за  миграционный кризис в  Евросоюзе   отвечает каждый в отдельности.  



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После оснащения участка границы в 5 километров  колючей проволокой (на большее не хватило)  помочь в охране 12 пунктов согласились военные. Они находятся на...
 
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