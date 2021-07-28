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Три пожара произошли на Кипре

28.07.2021 23:49 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу три сильных пожара начались во второй половине дня в среду на греческом юге Кипра, что заставило власти эвакуировать жителей ряда домов и перекрыть часть скоростного шоссе, связывающего Лимасол с Никосией и Ларнакой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарно-спасательную службу и полицию острова.

Один из пожаров начался рядом с деревней Пентакомо неподалеку от Губернаторского пляжа, являющегося одним из наиболее живописных мест для купания на всем острове и расположенного на границе провинций Ларнака и Лимасол. Тушением этого пожара занимались 11 пожарных расчетов и два вертолета департамента лесного хозяйства. Из-за быстрого увеличения площади пожара и сильного задымления окрестностей властям пришлось на несколько часов перекрыть как автостраду, соединяющую Лимасол с Никосией и Ларнакой, так и идущее параллельно ей старое шоссе между указанными городами. Последнее обстоятельство заставило полицию временно направить через перевал в горах Троодос медленный грузовой транспорт, курсирующий между Никосией и Лимасолом.

Затем несколькими километрами восточнее Пентакомо возник еще один пожар: на примыкающем к уже упомянутой автостраде участке между деревнями Калавасос и Тохни загорелась дикая растительность. Там борьбу с огнем, помимо наземных служб, вели самолет кипрского департамента лесного хозяйства и два вертолета, прибывших с территории расположенных на острове британских военных баз Акротири и Декелия.

Третий природный пожар, потребовавший мобилизации больших ресурсов для борьбы с огнем, произошел в среду возле деревни Аналионтас в провинции Никосия. Его тушением занимались 19 пожарных расчетов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Один из пожаров начался рядом с деревней Пентакомо неподалеку от Губернаторского пляжа, являющегося одним из наиболее живописных мест для купания на всем острове...
 
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