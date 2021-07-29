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В Дубае поймали грабителей, укравших драгоценности на 3,5 миллиона долларов
29.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Дубая менее чем за десять часов поймала грабителей, которые украли на выставочном стенде ювелирных украшений и часов на сумму более $3,5 млн, при этом грабители не оставили никаких следов. Такую информацию сообщает
Задержали группу подозреваемых европейцев, которые высадили стекло в магазине и после кражи уехали на угнанных мотоциклах, несмотря на то, что они не оставили никаких следов на месте преступления.-0-
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Задержали группу подозреваемых европейцев, которые высадили стекло в магазине и после кражи уехали на угнанных мотоциклах, несмотря на то, что они не оставили...
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