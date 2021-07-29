В Дубае поймали грабителей, укравших драгоценности на 3,5 миллиона долларов

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Дубая менее чем за десять часов поймала грабителей, которые украли на выставочном стенде ювелирных украшений и часов на сумму более $3,5 млн, при этом грабители не оставили никаких следов. Такую информацию сообщает РИА Новости .

Задержали группу подозреваемых европейцев, которые высадили стекло в магазине и после кражи уехали на угнанных мотоциклах, несмотря на то, что они не оставили никаких следов на месте преступления.-0-