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В Дубае поймали грабителей, укравших драгоценности на 3,5 миллиона долларов

29.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Дубая менее чем за десять часов поймала грабителей, которые украли на выставочном стенде ювелирных украшений и часов на сумму более $3,5 млн, при этом грабители не оставили никаких следов. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Задержали группу подозреваемых европейцев, которые высадили стекло в магазине и после кражи уехали на угнанных мотоциклах, несмотря на то, что они не оставили никаких следов на месте преступления.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Задержали группу подозреваемых европейцев, которые высадили стекло в магазине и после кражи уехали на угнанных мотоциклах, несмотря на то, что они не оставили...
 
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