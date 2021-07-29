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Во Франции одобрили вакцину от коронавируса Moderna для детей старше 12 лет

29.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) разрешил применение вакцины американской компании Moderna среди детей старше 12 лет. Об этом сообщает ТАСС.

После утверждения первой вакцины Comirnaty от Pfizer для детей 12-15 лет вторая вакцина Spikevax от Moderna только что была разрешена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. В контексте сильной циркуляции варианта "дельта" HAS подтверждает интеграцию вакцины Moderna в стратегию вакцинации против SARS-CoV-2.

Регулятор отмечает, что соответствующее решение уже приняло Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Также в заявлении приводятся результаты проведенных в США клинических испытаний с участием 3,7 тыс. пациентов этой возрастной группы, в ходе которых эффективность препарата составила 93,3% через две недели после второго укола.

Однако ввиду малого количества испытуемых HAS отмечает, что предстоит еще убедиться в том, насколько данная вакцина предохраняет от осложнений вроде синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков с COVID-19 (PIMS), а также от передачи заболевания и его бессимптомных форм. Несмотря на "отсутствие некоторых данных ввиду продолжающихся испытаний или отсутствия определенных критериев в протоколах", специалисты пришли к выводу, что "преимущества перевешивают риски", особенно для подростков с повышенным риском развития тяжелой формы COVID-19.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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После утверждения первой вакцины Comirnaty от Pfizer для детей 12-15 лет вторая вакцина Spikevax от Moderna только что была разрешена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. В контексте...
 
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