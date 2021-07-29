ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зузана Штефечекова завоевала для Словакии первое золото Олимпиады

29.07.2021 10:49 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Зузана Штефечекова стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях по стендовой стрельбе. Это первая награда словацкой команды на Играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

В финале турнира по трапу (траншейный стенд) словацкая спортсменка победила с новым олимпийским рекордом - 43 балла. Всего на одно очко отстала американка Кейли Браунинг, ставшая серебряным призером, в активе Алессандры Перелли из Сан-Марино 29 баллов и бронзовая медаль. Это первая награда санмаринских спортсменов в Токио.

У мужчин в этом виде стрелковой программы олимпийским чемпионом стал чех Иржи Липтак, который в решающей "перестрелке" одолел своего соотечественника, триумфатора Игр-2016 Давида Костелецкого. В финале оба чешских стрелка набрали по 43 очка. Это золото первое для Чехии на нынешней Олимпиаде. Обладателем бронзовой медали стал британец Мэтью Каурд-Холли, у которого 33 балла.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Зузана Штефечекова стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях по стендовой стрельбе. Это первая награда...
 
Новости дня
Новости в мире
 
На Аляске объявлена угроза цунами из-за землетрясения магнитудой 8,2
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by