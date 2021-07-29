Зузана Штефечекова завоевала для Словакии первое золото Олимпиады

Источник материала: БелТА

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Зузана Штефечекова стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях по стендовой стрельбе. Это первая награда словацкой команды на Играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

В финале турнира по трапу (траншейный стенд) словацкая спортсменка победила с новым олимпийским рекордом - 43 балла. Всего на одно очко отстала американка Кейли Браунинг, ставшая серебряным призером, в активе Алессандры Перелли из Сан-Марино 29 баллов и бронзовая медаль. Это первая награда санмаринских спортсменов в Токио.

У мужчин в этом виде стрелковой программы олимпийским чемпионом стал чех Иржи Липтак, который в решающей "перестрелке" одолел своего соотечественника, триумфатора Игр-2016 Давида Костелецкого. В финале оба чешских стрелка набрали по 43 очка. Это золото первое для Чехии на нынешней Олимпиаде. Обладателем бронзовой медали стал британец Мэтью Каурд-Холли, у которого 33 балла.-0-