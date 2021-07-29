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В Турции бушуют лесные пожары: есть жертвы
29.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Число погибших в результате лесных пожаров в провинции Анталья на юге Турции достигло трех.
Более того, туристы с удовольствием делятся фото в соцсетях на фоне дыма от пожаров и оранжевого неба. Пожар в Турции признан крупнейшим за последние три десятка лет. Его тушением помимо бригад занимаются 2 самолета и 15 вертолетов.
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Число погибших в результате лесных пожаров в провинции Анталья на юге Турции достигло трех. От огня пострадали более 60 человек. Власти эвакуировали десятки...
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