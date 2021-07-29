В Турции бушуют лесные пожары: есть жертвы

Источник материала: БT

Число погибших в результате лесных пожаров в провинции Анталья на юге Турции достигло трех.

От огня пострадали более 60 человек. Власти эвакуировали десятки населенных пунктов. Тем не менее туристы продолжают наслаждаться отдыхом, за помощью не обращаются.

Более того, туристы с удовольствием делятся фото в соцсетях на фоне дыма от пожаров и оранжевого неба. Пожар в Турции признан крупнейшим за последние три десятка лет. Его тушением помимо бригад занимаются 2 самолета и 15 вертолетов.