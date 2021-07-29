ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Турции бушуют лесные пожары: есть жертвы

29.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Число погибших в результате лесных пожаров в провинции Анталья на юге Турции достигло трех.
  От огня пострадали более 60 человек. Власти эвакуировали десятки населенных пунктов. Тем не менее туристы продолжают наслаждаться отдыхом, за помощью не обращаются. 

Более того, туристы с удовольствием делятся фото в соцсетях на фоне дыма от пожаров и оранжевого неба. Пожар в Турции признан крупнейшим за последние  три десятка лет. Его тушением помимо бригад занимаются 2 самолета и 15 вертолетов.  



Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число погибших в результате лесных пожаров в провинции Анталья на юге Турции достигло трех.   От огня пострадали более 60 человек. Власти эвакуировали десятки...
 
Новости дня
Новости в мире
 
На юге Бразилии выпал снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by