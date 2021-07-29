В Афганистане из-за наводнения погибли около 150 человек

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди стали причиной наводнения на востоке Афганистана, погибли около 150 человек, сообщает местный телеканал 1TV News.

Значительный ущерб нанесен афганской провинции Нуристан. Потоками воды уничтожены сотни домов. Так, наводнение почти полностью разрушило поселение Мехердиш.

Афганский телеканал Ariana News сообщает, что десятки человек в Нуристане числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.-0-