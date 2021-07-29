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В лесных массивах Турции бушуют пожары

29.07.2021 17:03 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за Антальей пожары вспыхнули в лесных массивах районов Мармарис и Бодрум в провинции Мугла, сообщает газета Hurriyet.

В Мармарисе шесть человек госпитализированы. Из-за приближающегося пожара в этом районе постояльцы двух 3-звездочных отелей и четырех вилл были эвакуированы. Некоторые отдыхающие, остановившиеся в соседних отелях, уехали самостоятельно.

В лесных массивах Турции бушуют пожары

Как сообщает ТАСС, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын. Кроме того, пожары разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине.

Ассоциация туристических отельеров Южного Эгейского моря разместила эвакуированных туристов в других отелях.

Для борьбы с лесными пожарами направлены авиация, специализированная пожарная и строительная техника.-0-

В лесных массивах Турции бушуют пожары

Фото АР

 
Теги: Минск
 
 
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В Мармарисе шесть человек госпитализированы. Из-за приближающегося пожара в этом районе постояльцы двух 3-звездочных отелей и четырех вилл были эвакуированы....
 
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