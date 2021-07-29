ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На курорте Мармарис из-за вспыхнувшего лесного пожара эвакуируют туристов из отелей

29.07.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На популярном турецком курорте Мармарис началась эвакуация отелей из-за мощных  лесных пожаров. Власти города прибегли к вынужденной мере, поскольку есть риск, что для многочисленных туристов огонь из фоновой  картинки вот-вот превратится в реальную угрозу жизни. До сих пор за помощью никто из иностранцев не обращался. Напротив, туристы охотно   делятся фото в соцсетях на фоне дыма. 

Крупнейшие за 30 лет лесные пожары в Турции

Нынешние лесные пожары в Турции стали крупнейшими за 30 лет. В провинции Анталья погибли уже три человека, сообщается о шести десятках пострадавших. Эвакуированы десятки населенных пунктов. 


Читайте также: 




 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На популярном турецком курорте Мармарис началась эвакуация отелей из-за мощных  лесных пожаров. Власти города прибегли к вынужденной мере, поскольку есть риск,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В лесных массивах Турции бушуют пожары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by