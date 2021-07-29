|
В Аргентине буйволы помогают реабилитироваться детям с задержкой развития
29.07.2021 23:49 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помочь детям с особенностями развития с помощью буйволов удалось аргентинскому фермеру, передает
Марсело Гонсалес каждый день привозит своих животных на главную площадь города. И дети там гладят буйволов – так и проходит их реабилитация. Животные ведут себя спокойно – воспринимают ребят как своих друзей. Общение вызывает положительные эмоции у всех.
Эффективность такой терапии признана во всем мире. Как говорят психиатры, общение с животными помогает справляться с психологическими трудностями.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эффективность такой терапии признана во всем мире. Как говорят психиатры, общение с животными помогает справляться с психологическими трудностями.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)