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В Аргентине буйволы помогают реабилитироваться детям с задержкой развития

29.07.2021 23:49 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помочь детям с особенностями развития с помощью буйволов удалось аргентинскому фермеру, передает МИР 24.

Марсело Гонсалес каждый день привозит своих животных на главную площадь города. И дети там гладят буйволов – так и проходит их реабилитация. Животные ведут себя спокойно – воспринимают ребят как своих друзей. Общение вызывает положительные эмоции у всех.

Эффективность такой терапии признана во всем мире. Как говорят психиатры, общение с животными помогает справляться с психологическими трудностями.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Эффективность такой терапии признана во всем мире. Как говорят психиатры, общение с животными помогает справляться с психологическими трудностями.
 
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