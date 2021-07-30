В Киеве произошел взрыв на территории психбольницы, один человек погиб

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве в Шевченковском районе произошел взрыв на территории психиатрической больницы, один человек погиб, сообщается в Facebook полиции Киева.

По информации полиции, 29 июля около 23.00 поступило сообщение о том, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловский Гай" произошел взрыв. Было установлено, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения.

"После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена окончательная причина смерти парня", - сообщается в пресс-релизе.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.-0-