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В Украине без электричества остались 353 населенных пункта

30.07.2021 10:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 13 областях Украины вследствие непогоды 353 населенных пункта остались без электроэнергии. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7.00 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях", - отмечается в сообщении.

По данным ГСЧС, без электроснабжения остались Киевская (102 населенных пункта), а также Черновицкая, Черниговская, Хмельницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Запорожская, Сумская, Черкасская, Луганская и Херсонская области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По состоянию на 7.00 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353...
 
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