|
В Украине без электричества остались 353 населенных пункта
30.07.2021 10:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 13 областях Украины вследствие непогоды 353 населенных пункта остались без электроэнергии. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По состоянию на 7.00 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях", - отмечается в сообщении.
По данным ГСЧС, без электроснабжения остались Киевская (102 населенных пункта), а также Черновицкая, Черниговская, Хмельницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Запорожская, Сумская, Черкасская, Луганская и Херсонская области.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"По состоянию на 7.00 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)