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В США от торнадо пострадали 5 человек

30.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сразу 2 торнадо в американском штате Пенсильвания. Вихри разрушили несколько зданий, в том числе помещение автосалона. Пострадали 5 человек. Торнадо сопровождался грозовым ливнем, который подтопил улицы, а шквалистый ветер повалил деревья - в результате около 7 тысяч жителей округа Бакс остались без электричества.

Без света  остались и жители 120 населенных пунктов в Украине. Там прошли сильные грозы. 


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Сразу 2 торнадо в американском штате Пенсильвания. Вихри разрушили несколько зданий, в том числе помещение автосалона. Пострадали 5 человек. Торнадо сопровождался...
 
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