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В США от торнадо пострадали 5 человек
30.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Сразу 2 торнадо в американском штате Пенсильвания. Вихри разрушили несколько зданий, в том числе помещение автосалона. Пострадали 5 человек. Торнадо сопровождался грозовым ливнем, который подтопил улицы, а шквалистый ветер повалил деревья - в результате около 7 тысяч жителей округа Бакс остались без электричества.
Без света остались и жители 120 населенных пунктов в Украине. Там прошли сильные грозы.
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Сразу 2 торнадо в американском штате Пенсильвания. Вихри разрушили несколько зданий, в том числе помещение автосалона. Пострадали 5 человек. Торнадо сопровождался...
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