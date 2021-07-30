В Турции смогли локализовать 57 из 71 очага лесных пожаров

Источник материала: БT

Стихия унесла 4 жизни, 183 человека пострадали. В Мармарисе для туристов, которые не могут вернуться из-за пожаров в отели, развернули палатки с водой и едой. Власти уверены: огонь мог возникнуть в результате поджогов. Уже завтра начнется выплата тем, кому причинен ущерб в результате возгораний.





Читайте также:



