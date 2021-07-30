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В Турции смогли локализовать 57 из 71 очага лесных пожаров
30.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Стихия унесла 4 жизни, 183 человека пострадали. В Мармарисе для туристов, которые не могут вернуться из-за пожаров в отели, развернули палатки с водой и едой. Власти уверены: огонь мог возникнуть в результате поджогов. Уже завтра начнется выплата тем, кому причинен ущерб в результате возгораний.
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Стихия унесла 4 жизни, 183 человека пострадали. В Мармарисе для туристов, которые не могут вернуться из-за пожаров в отели, развернули палатки с водой и едой. Власти...
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