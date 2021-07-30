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На западе Афганистана совершили нападение на штаб ООН

30.07.2021 17:45 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций в Афганистане осудила нападение, совершенное на ее объект в Герате, в результате которого погиб служащий афганской полиции и были ранены несколько офицеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальную страницу Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

По ее данным, в результате атаки, во время которой штаб-квартира подверглась гранатометному и артиллерийскому обстрелу, никто из сотрудников ООН не пострадал.

"Виновные в этом нападении должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - заявила глава МООНСА Дебора Лайонс.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Виновные в этом нападении должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - заявила глава МООНСА Дебора Лайонс
 
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