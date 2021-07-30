В Литве возле центра временного содержания мигрантов вновь собралась толпа протестующих

Источник материала: БT

Не утихает накал страстей на литовской границе. Возле центра временного содержания мигрантов вновь собралась толпа протестующих. Полиции пришлось выстроиться в живую цепь, чтобы не пустить разгневанных демонстрантов к нелегалам. Все из-за игнорирования литовскими властями многочисленных просьб не размещать мигрантов возле приграничных деревень. Это вызывает негодование местных жителей. Они обвиняют литовские органы, а во время протеста не сдерживаются в выражениях.



Самих мигрантов тоже не радует сложившаяся ситуация. С криками из-за ограждений они просят им помочь. Беженцы заявляют: у них нет воды и спальных мешков. В клетке их содержат как животных.



Накалена ситуация и в поселке Девянишкес, где также планируют разместить около тысячи мигрантов, что вдвое больше населения городка. У здания ПТУ, которое отведено под барак для нелегалов, местные дежурят днем и ночью, чтобы не допустить начала заселения. Также к лагерю протестующих прибыло подкрепление из числа жителей ближайших населенных пунктов.



