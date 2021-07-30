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В Литве возле центра временного содержания мигрантов вновь собралась толпа протестующих

30.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Не утихает накал страстей на литовской границе. Возле центра временного содержания мигрантов  вновь собралась толпа протестующих. Полиции пришлось выстроиться в живую цепь, чтобы не пустить разгневанных демонстрантов  к нелегалам. Все из-за игнорирования литовскими властями многочисленных просьб  не размещать мигрантов возле приграничных деревень. Это вызывает негодование местных жителей. Они обвиняют литовские органы, а во время протеста  не сдерживаются в выражениях. 

Самих мигрантов тоже не радует сложившаяся ситуация. С криками из-за ограждений они просят им помочь. Беженцы заявляют: у них нет воды и спальных мешков. В клетке их содержат как животных. 

Накалена ситуация и в поселке  Девянишкес, где также планируют разместить около тысячи мигрантов, что вдвое больше населения городка. У здания ПТУ, которое отведено под барак для нелегалов, местные дежурят днем и ночью, чтобы не допустить  начала заселения.  Также к лагерю протестующих прибыло подкрепление из числа жителей ближайших населенных пунктов.


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Не утихает накал страстей на литовской границе. Возле центра временного содержания мигрантов  вновь собралась толпа протестующих. Полиции пришлось выстроиться в...
 
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