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В Литве возле центра временного содержания мигрантов вновь собралась толпа протестующих
30.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Не утихает накал страстей на литовской границе. Возле центра временного содержания мигрантов вновь собралась толпа протестующих. Полиции пришлось выстроиться в живую цепь, чтобы не пустить разгневанных демонстрантов к нелегалам. Все из-за игнорирования литовскими властями многочисленных просьб не размещать мигрантов возле приграничных деревень. Это вызывает негодование местных жителей. Они обвиняют литовские органы, а во время протеста не сдерживаются в выражениях.
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Не утихает накал страстей на литовской границе. Возле центра временного содержания мигрантов вновь собралась толпа протестующих. Полиции пришлось выстроиться в...
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