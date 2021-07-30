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Украинцы не перестают возмущаться недальновидностью своих властей
30.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Недальновидностью своих властей уже давно привыкли возмущаться и украинцы. Причем критикуют Зеленского и компанию и за неумное отношение к ближайшему соседу - Беларуси. Ведь там, где в угоду эгоистичным интересам Запада заканчивается добрососедство, возникает острый дефицит. Речь идет не только о дефиците взаимного уважения. Неминуемо возникают проблемы материального характера. Вот и спрашивается: кому из нас хуже?
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Недальновидностью своих властей уже давно привыкли возмущаться и украинцы. Причем критикуют Зеленского и компанию и за неумное отношение к ближайшему соседу -...
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