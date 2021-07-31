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В турецком Измире зафиксировали падение метеорита
31.07.2021 10:53 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Измира на западе Турции в ночь на 31 июля наблюдали в небе над городом падение метеорита, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Сабах".
Как пишут в издании, падение метеорита произошло в районе 1.54 мск и сопровождалось яркими вспышками. В турецких социальных сетях пользователи активно делятся сделанными фотографиями и видеозаписями.
Информации о каких-либо последствиях нет.-0-
Фото depositphotos
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Как пишут в издании, падение метеорита произошло в районе 1.54 мск и сопровождалось яркими вспышками. В турецких социальных сетях пользователи активно делятся...
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