В турецком Измире зафиксировали падение метеорита

Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Измира на западе Турции в ночь на 31 июля наблюдали в небе над городом падение метеорита, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Сабах".

Как пишут в издании, падение метеорита произошло в районе 1.54 мск и сопровождалось яркими вспышками. В турецких социальных сетях пользователи активно делятся сделанными фотографиями и видеозаписями.

Информации о каких-либо последствиях нет.-0-





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