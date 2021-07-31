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Турция объявила зоной бедствия пострадавшие от пожаров регионы

31.07.2021 12:11 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил сегодня зоной бедствия регионы республики, пострадавшие от лесных пожаров, сообщает ТАСС.

"Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб", - написал президент в своем Telegram-канале.

Анатолийское агентство уточнило, что зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османие.

Лесной пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем 29 июля пожары вспыхнули и в других провинциях, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожаров достигло четырех, пострадали 183 человека. В настоящее время локализовано 88 очагов возгорания из 98.

Реджеп Тайип Эрдоган 29 июля заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнем все возможные силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники.

Одной из главных причин возгорания в лесных массивах специалисты считают высокую температуру в регионе и сильные ветры, способствующие распространению огня. Однако правительство не исключает и вероятность поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и...
 
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