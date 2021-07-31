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В Руднинкае поселят 800 нелегалов вместо полутора тысяч
31.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
МВД Литвы решило пойти на уступки жителям поселка Руднинкай, где планируют создать центр по размещению мигрантов. После многочисленных протестов вместо полутора тысяч нелегалов там поселят 800 человек. Нелегалов будут доставлять к месту размещения постепенно.
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МВД Литвы решило пойти на уступки жителям поселка Руднинкай, где планируют создать центр по размещению мигрантов. После многочисленных протестов вместо полутора...
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