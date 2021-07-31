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В Руднинкае поселят 800 нелегалов вместо полутора тысяч

31.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

МВД Литвы решило пойти на уступки  жителям поселка Руднинкай, где планируют создать центр по размещению мигрантов. После многочисленных протестов вместо полутора тысяч нелегалов там поселят 800 человек. Нелегалов будут доставлять к месту размещения постепенно.

Не исключено, что власти прислушались к призывам местных жителей создавать собственные отряды самообороны и решили не обострять и без того накаленную ситуацию. В самой деревне Руднинкай проживает около 500 человек. Жители провели несколько акций протеста, в том числе заблокировали дорогу к месту установки палаток.


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МВД Литвы решило пойти на уступки  жителям поселка Руднинкай, где планируют создать центр по размещению мигрантов. После многочисленных протестов вместо полутора...
 
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