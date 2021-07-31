В Руднинкае поселят 800 нелегалов вместо полутора тысяч

Источник материала: БT

МВД Литвы решило пойти на уступки жителям поселка Руднинкай, где планируют создать центр по размещению мигрантов. После многочисленных протестов вместо полутора тысяч нелегалов там поселят 800 человек. Нелегалов будут доставлять к месту размещения постепенно.



Не исключено, что власти прислушались к призывам местных жителей создавать собственные отряды самообороны и решили не обострять и без того накаленную ситуацию. В самой деревне Руднинкай проживает около 500 человек. Жители провели несколько акций протеста, в том числе заблокировали дорогу к месту установки палаток.