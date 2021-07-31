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Противостояние сторонников и противников ЛГБТ в Киеве переросло в массовую драку
31.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В центре Киева противостояние сторонников и противников ЛГБТ переросло в драку. Активисты устроили митинг возле офиса президента Украины. Они потребовали внести в законодательство изменения относительно борьбы с проявлениями дискриминации, а также расследовать нападения украинских радикалов на представителей движения. Акциям попытались помешать радикально настроенные противники меньшинств. В стычки вмешалась полиция, применив резиновые дубинки и слезоточивый газ.
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В центре Киева противостояние сторонников и противников ЛГБТ переросло в драку. Активисты устроили митинг возле офиса президента Украины. Они потребовали...
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