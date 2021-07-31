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Из-за лесных пожаров в Турции туристов просят не покидать отели

31.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Турции продолжается борьба с лесными пожарами. Локализовано  уже 70 из 81 очагов возгорания. Леса горят в пяти провинциях, в том числе курортные Айдын и Муглу. В тушении задействовано более тысячи единиц техники и авиация. Туристов просят не покидать отели из соображений безопасности. Эвакуированных в Мармарисе обещали вернуть в гостиницы, так как пожарная опасность миновала. Пожары начались в среду в провинции Анталья и стали причиной гибели четырех человек. Более 180 пострадали, повреждены тысячи гектаров сельхозугодий. 



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В Турции продолжается борьба с лесными пожарами. Локализовано  уже 70 из 81 очагов возгорания. Леса горят в пяти провинциях, в том числе курортные Айдын и Муглу. В...
 
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