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В небе над Измиром пролетел метеорит
31.07.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Измире ночью небо осветила яркая вспышка. Предположительно, это был метеорит. На несколько мгновений в городе стало светло как днем. По словам очевидцев, движение небесного тела сопровождалось громким звуком.
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В Измире ночью небо осветила яркая вспышка. Предположительно, это был метеорит. На несколько мгновений в городе стало светло как днем. По словам очевидцев,...
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