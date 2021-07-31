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В небе над Измиром пролетел метеорит

31.07.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Измире ночью небо осветила яркая вспышка. Предположительно, это был метеорит. На несколько мгновений в городе стало светло как днем. По словам очевидцев, движение небесного тела сопровождалось громким звуком. 

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В Измире ночью небо осветила яркая вспышка. Предположительно, это был метеорит. На несколько мгновений в городе стало светло как днем. По словам очевидцев,...
 
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