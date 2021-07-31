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В Греции жителей четырех поселений эвакуировали из-за пожаров

31.07.2021 20:03 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обитатели четырех поселений, детского лагеря и гостиницы эвакуированы из-за сильных лесных пожаров в районе Зирия на полуострове Пелопоннес. Об этом сообщил ТАСС .

В превентивных целях эвакуированы жители населенных пунктов Зирия, Камарес, Лампири и Лонгос. 15 человек были доставлены судами Береговой охраны Греции из прибрежного района Бука-тон-Камарес в порт Эгио. Также эвакуированы около 20 постояльцев отеля в Лонгосе.

Завершена операция по вывозу в превентивных целях около 110 детей из лагеря в прибрежном районе Панагопула. Полиция помогает водителям безопасно покинуть этот район. Суда частных владельцев находятся наготове, чтобы помочь в случае продолжения эвакуации.

Из-за пожара в Зирии полицейские остановили движение автотранспорта в сторону города Патры по большому вантовому мосту Рио - Антирио, соединяющему западные районы Пелопоннеса с западом центральной части Греции. Автомашины, следующие в Афины, перенаправляются на шоссе Нафпактос - Итеа. Прервано движение по новой и старой автомагистралям Патры - Коринф.

Огонь уничтожил несколько домов. Данных о пострадавших пока не поступало. На борьбу с огнем мобилизованы 95 пожарных на автомобилях, четыре пеших группы пожарных, четыре самолета и вертолеты. Активное участие в подавлении очагов огня принимает экипаж российского самолета-амфибии Бе-200ЧС.

В Греции установилась крайне жаркая погода, дуют сильные ветры. В субботу столбик термометра поднялся до 41-47 градусов. В центре Афин температура превысила 46 градусов в тени. Метеорологическая служба прогнозирует сохранение жары в течение еще одной недели.

 
Теги: Минск
 
 
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В Греции установилась крайне жаркая погода, дуют сильные ветры. В субботу столбик термометра поднялся до 41-47 градусов. В центре Афин температура превысила 46...
 
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