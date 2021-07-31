Более 200 тысяч человек пришли на акции протеста во Франции

Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 тыс. человек приняли участие в акциях против санитарных пропусков по всей Франции, передает РИА Новости .

На протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в том числе около 14 250 человек - на манифестации в Париже.

Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков проходят в субботу в Париже.-0-