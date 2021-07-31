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Более 200 тысяч человек пришли на акции протеста во Франции
31.07.2021 23:03 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 тыс. человек приняли участие в акциях против санитарных пропусков по всей Франции, передает
На протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в том числе около 14 250 человек - на манифестации в Париже.
Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков проходят в субботу в Париже.-0-
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На протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в том числе около 14 250 человек - на манифестации в Париже.
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