Звезда TikTok скончался от ранений, полученных при стрельбе в Калифорнии

Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда TikTok 19-летний Энтони Барахас скончался от ранений, полученных при стрельбе в калифорнийском кинотеатре, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.

Барахас был ранен при стрельбе в городе Короне (штат Калифорния), когда вместе с подругой, 18-летней Райли Гудрич, отправился смотреть в кинотеатре фильм. Сотрудники кинотеатра после киносеанса обнаружили Барахаса и Гудрич с огнестрельными ранениями, девушка скончалась на месте, а Барахас был госпитализирован. Сегодня стало известно, что он умер.

"Департамент полиции Короны было уведомлен о том, что Энтони Барахас скончался сегодня рано утром. Мы выражаем наши соболезнования его семье и друзьям", - говорится в пресс-релизе полиции города.

В связи со стрельбой задержан 20-летний подозреваемый, ему предъявлены обвинения. О мотивах преступника не сообщается.

Барахас пользовался популярностью в соцсетях, его аккаунт в TikTok насчитывает почти миллион подписчиков.-0-