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В Мьянме сформировали временное правительство

01.08.2021 13:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный административный совет Мьянмы заявил о формировании временного правительства страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По его данным, главнокомандующий Вооруженными Силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн займет должность премьер-министра страны.

Согласно сведениям агентства, старший генерал также выступил с телевизионным обращением, в котором заявил, что в стране планируется провести новые всеобщие выборы во второй половине 2023 года.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн займет должность премьер-министра страны.
 
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