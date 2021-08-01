Лесной пожар полностью уничтожил 10 домов в районе Зирия в Греции

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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 домов полностью уничтожено лесным пожаром в районе Зирия на полуострове Пелопоннес. Об этом сообщил сегодня Афинско-Македонскому агентству новостей мэр области Эгиалия Димитрис Калогеропулос, сообщает ТАСС.

По его словам, официальный подсчет ущерба еще не произведен, но известно, что по крайней мере 10 домов было полностью сожжено в районе Зирия. Есть также ущерб на прилегающих территориях домов в поселении Лампир. Мэр уточнил, что в настоящее время огонь не угрожает жилым районам. "Пожар в Зирии сегодня утром распространяется в горном овраге, и его тушат пешие подразделения пожарных, а также авиация", - сказал Димитрис Калогеропулос.

В субботу в превентивных целях из-за сильного лесного пожара в районе Зирия были эвакуированы жители населенных пунктов Зирия, Камарес, Лампири и Лонгос. 15 человек были доставлены судами Береговой охраны Греции из прибрежного района Бука-тон-Камарес в порт Эгио. Также эвакуированы около 20 постояльцев отеля в Лонгосе и 110 детей из лагеря в прибрежном районе Панагопула.

Пожарные боролись с огнем всю ночь и с утра продолжают свои усилия по подавлению очагов огня при поддержке пожарной авиации. По сообщению Пожарной службы Греции, в этом районе в настоящее время действуют 294 пожарных на 77 машинах, 7 пеших отрядов пожарных, а также специальное моторизованное подразделение пожаротушения. С воздуха поддержку оказывают 5 пожарных самолетов и 7 вертолетов. Активное участие в подавлении очагов огня принимает экипаж российского самолета-амфибии Бе-200ЧС.

Министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис сообщил, что сегодня ситуация на месте лесного пожара значительно улучшилась, что является результатом скоординированных и очень больших усилий пожарной службы, полиции и всех сил гражданской защиты. "Нам удалось не допустить разрастания пожара до больших размеров. Мы ограничили его вчерашними пределами, и мы уверены, что с учетом того сражения, которое будет дано, площадь пожара будет еще более ограничена", - сказал министр, добавив, что в субботу вечером удалось открыть новую общенациональную автомагистраль Афины - Патры для движения в обе стороны.

По сообщению греческого телеканала ERT1, в результате пожара в районе Зирия пострадали 16 человек, большинство из них с респираторными заболеваниями, опасений по поводу их здоровья нет. Так, в больницу Эгио поступили 15 человек с проблемами дыхания, семеро из них по-прежнему госпитализированы в профилактических целях. Остальные были выписаны. Один человек, получивший ожоги при пожаре, поступил в больницу в городе Патры. Ему была сделана успешная пластическая операция. Пострадавший продолжает лечение, опасности для его здоровья нет.

В Греции в последние дни установилась крайне жаркая погода. Температура поднялась до 41-47 градусов. В центре Афин она превысила 46 градусов в тени. Метеорологическая служба прогнозирует сохранение жары в течение еще одной недели.-0-