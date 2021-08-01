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В Германии будут судить экс-охранника нацистского концлагеря Заксенхаузен

01.08.2021 14:19 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столетний экс-охранник бывшего нацистского концлагеля Заксенхаузен предстанет перед судом в ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

Процесс, как ожидается, начнется в октябре в окружном суде города Нойруппин. По данным следствия, мужчина служил в Заксенхаузене в период с января 1942 года по февраль 1945 года.

Как отметил изданию председатель суда Франк Штарк, подозреваемый, учитывая его возраст, будет присутствовать на слушаниях от двух до двух с половиной часов.

Через Заксенхаузен, расположенный близ города Ораниенбург, к северу от Берлина, с 1936 по 1945 год прошли более 200 тыс. человек. Погибли десятки тысяч узников. Этот лагерь смерти был освобожден советскими войсками 22-23 апреля 1945 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Процесс, как ожидается, начнется в октябре в окружном суде города Нойруппин. По данным следствия, мужчина служил в Заксенхаузене в период с января 1942 года по...
 
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