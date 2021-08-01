Источник материала: БT

Украинцы обсуждают очередное подорожание коммунальных услуг. Несмотря на все заверения, официальный Киев больше интересует поддакивание западному "большому брату". Но в стремлении заработать похвалу от США или Европы власти Украины начинают терять уважение собственных граждан.



Последствия событий 7-летней давности в "незалежной" оставили свой печальный след. Украинские журналисты провели опрос, чтобы узнать мнение о сложившейся социальной ситуации в стране.



