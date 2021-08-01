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Власти Украины начинают терять уважение собственных граждан

01.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Украинцы обсуждают очередное подорожание коммунальных услуг. Несмотря на все заверения, официальный Киев больше интересует поддакивание западному "большому брату". Но в стремлении заработать похвалу от США или Европы власти Украины начинают терять уважение собственных граждан.

Последствия событий 7-летней давности в "незалежной" оставили свой печальный след. Украинские журналисты провели опрос, чтобы узнать мнение о сложившейся социальной ситуации в стране.


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Украинцы обсуждают очередное подорожание коммунальных услуг. Несмотря на все заверения, официальный Киев больше интересует поддакивание западному "большому...
 
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