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Власти Украины начинают терять уважение собственных граждан
01.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Украинцы обсуждают очередное подорожание коммунальных услуг. Несмотря на все заверения, официальный Киев больше интересует поддакивание западному "большому брату". Но в стремлении заработать похвалу от США или Европы власти Украины начинают терять уважение собственных граждан.
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Украинцы обсуждают очередное подорожание коммунальных услуг. Несмотря на все заверения, официальный Киев больше интересует поддакивание западному "большому...
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