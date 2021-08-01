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Жара в Греции - больше недели столбик термометра не опускается ниже 42 градусов

01.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сложная ситуация с пожарами и в Греции. Вот уже больше недели в стране столбик термометра не опускается ниже 42 градусов. Из-за жары и сильного ветра огонь стремительно распространяется на новые территории. Уже сгорели по меньшей мере 12 жилых домов, 5 человек пострадали. К борьбе с огнем привлекли более 700 пожарных и спасателей, вертолеты и самолеты.


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Сложная ситуация с пожарами и в Греции. Вот уже больше недели в стране столбик термометра не опускается ниже 42 градусов. Из-за жары и сильного ветра огонь...
 
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