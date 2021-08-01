Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Исландии

Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано сегодня недалеко от побережья Исландии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 230 км к юго-западу от Рейкьявика, в котором проживают около 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.-0-