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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Исландии
01.08.2021 15:39 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано сегодня недалеко от побережья Исландии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 230 км к юго-западу от Рейкьявика, в котором проживают около 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.-0-
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Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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