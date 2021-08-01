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Спасены около 400 мигрантов из деревянной лодки в Средиземном море

01.08.2021 17:03 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неправительственная организация SOS Mediterranee совместно с двумя другими организациями спасла сегодня ночью около 400 мигрантов, оказавшихся в тонущей деревянной лодке в Средиземном море. Об этом НПО написала в Twitter, сообщает ТАСС.

"Всю ночь до утра вместе с Sea-Watch и RESQSHIP мы участвовали в спасении около 400 человек, которые находились в большой деревянной лодке, набирающей воду. Сейчас спасенные находятся на борту кораблей Ocean Viking и Sea Watch 3", - отметили в организации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Всю ночь до утра вместе с Sea-Watch и RESQSHIP мы участвовали в спасении около 400 человек, которые находились в большой деревянной лодке, набирающей воду. Сейчас спасенные...
 
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