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На острове Эланд в Швеции обнаружили следы самого большого старинного замка

01.08.2021 18:59 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведские археологи обнаружили следы самого большого старинного замка острова Эланд, Сёрбю Борга. Об этом сообщает ТАСС.

Находка являет собой археологическую сенсацию, поскольку ранее Сёрбю Борг считался своего рода замком-призраком. Он упоминается в труде эландского священника Николауса Валлинуса "Об Эланде", изданном в 1703 году, однако точного описания его местоположения нет, из-за чего его никак не удавалось найти.

Обнаруживший замок археолог Ян-Хенрик Фаллгрен объясняет неудачи своих предшественников ошибкой в отношении района поисков, которые велись в деревне Сёрбю, расположенной примерно в 10 км от замка. Земли Сёрбю Борга в XVIII веке принадлежали ей. Когда-то здесь был остров, но потом, около 400 лет назад, в результате осушительных работ вода вокруг него исчезла. По словам Фаллгрена, в древние времена остров мог носить статус священного: на протяжении 2 тыс. лет здесь происходили жертвоприношения богам.

Когда археолог объявил о своей находке, многие из его коллег отнеслись к этому скептически. Однако обследование местности с помощью наземного радара подтвердило наличие в земле большого числа фундаментов, расположенных рядом с крепостной стеной в радиальном направлении, точно так же, как и в других древних замках Эланда. После этого критические голоса стихли, а Фаллгрену пошли поздравления от шведских и скандинавских археологов.

 
Теги: Минск
 
 
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Обследование местности с помощью наземного радара подтвердило наличие в земле большого числа фундаментов, расположенных рядом с крепостной стеной в радиальном...
 
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