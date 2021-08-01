|
Аномальная жара надвигается на Египет
01.08.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Уровень опасности красный. Экстремальная жара надвигается на Египет. В ближайшие дни столбики термометров на юге страны превысят отметку в 45 градусов. Высокая влажность лишь усилит ощущаемую температуру еще на 4 градуса. По прогнозам Генерального управления метеорологии Египта, аномальная жара продержится в стране две недели. Туристов просят не находиться на солнце без защиты в дневное время суток.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уровень опасности красный. Экстремальная жара надвигается на Египет. В ближайшие дни столбики термометров на юге страны превысят отметку в 45 градусов. Высокая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)