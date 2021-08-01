Аномальная жара надвигается на Египет

Источник материала: БT

Уровень опасности красный. Экстремальная жара надвигается на Египет. В ближайшие дни столбики термометров на юге страны превысят отметку в 45 градусов. Высокая влажность лишь усилит ощущаемую температуру еще на 4 градуса. По прогнозам Генерального управления метеорологии Египта, аномальная жара продержится в стране две недели. Туристов просят не находиться на солнце без защиты в дневное время суток.





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