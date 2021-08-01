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В Венесуэле забил фонтан нефти

01.08.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Кадры из Венесуэлы. В штате Сулия из земли бьет десятиметровый фонтан нефти. По сообщениям местной спасательной службы, на законсервированной скважине либо прилегающем к ней трубопроводе  произошел взрыв. На месте происшествия работают десятки пожарных. Сколько вылилось нефти и есть ли пострадавшие - пока неизвестно. Местные жители опасаются, что в случае ухудшения ситуации прорыв может спровоцировать масштабные природные пожары.


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Кадры из Венесуэлы. В штате Сулия из земли бьет десятиметровый фонтан нефти. По сообщениям местной спасательной службы, на законсервированной скважине либо...
 
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