|
В Венесуэле забил фонтан нефти
01.08.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Кадры из Венесуэлы. В штате Сулия из земли бьет десятиметровый фонтан нефти. По сообщениям местной спасательной службы, на законсервированной скважине либо прилегающем к ней трубопроводе произошел взрыв. На месте происшествия работают десятки пожарных. Сколько вылилось нефти и есть ли пострадавшие - пока неизвестно. Местные жители опасаются, что в случае ухудшения ситуации прорыв может спровоцировать масштабные природные пожары.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадры из Венесуэлы. В штате Сулия из земли бьет десятиметровый фонтан нефти. По сообщениям местной спасательной службы, на законсервированной скважине либо...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)