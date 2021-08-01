Олег Романов о трагической геополитической истории Афганистана

Источник материала: БT

Войны в Ливии, Сирии, Ираке и, наконец, Афганистан. Кладбище империй - а ведь в свое время в бесконечных дюнах республики утонула Британская империя, СССР, и вот, наконец, США.

Из Афганистана люди бегут десятилетиями - тоже в Европу. Но сейчас, когда армия дяди Сэма выводит оттуда свои войска, становится понятно окончательно: Исламская Республика Афганистан в самом скором времени превратится в Исламский Эмират Афганистан, и прольется в ходе этого превращения еще очень много крови.

Уже сейчас талибы контролируют почти столько же земель, сколько на пике своего могущества, который случился 25 лет тому назад. Итак, с чего же началась эта трагическая геополитическая история, и чем она, вполне вероятно, закончится? Олег Романов продолжит.

20 лет, 2 триллиона долларов, не меньше сотни тысяч человеческих жизней потрачены были впустую, чтобы участники нынешней большой игры смогли убедиться - ничего за столетия не переменилось: Афганистан был и остается вязким болотом, которое нельзя захватить, где нельзя ни с кем договориться, ни одна власть над которым не будет устойчивой, особенно, если насаждать ее извне. Талибы - это хтоническое порождение афганской земли, здесь из кого ни лепи, какую форму ни придавай, кого ни поскреби, неизбежно получишь его, талиба. Движение это родилось в середине 90-х, его образовали пуштунские боевики, провоевавшие 15 лет с Советами. Моджахедов содержали, вооружали, промоутировали в качестве борцов за свободу Пакистан и Штаты.

Например, Усама бен Ладен еще в 80-е был знаменитостью и, как подозревают, сотрудничал с ЦРУ - с чего бы вдруг западным газетам его полосные интервью печатать, если он не свой и не проверенный? Насчет ранних талибов ходят похожие слухи - по крайней мере, Андреас фон Бюлов, отставной ВИП-чиновник Минобороны Германии, настаивал, что кормились они поначалу от щедрот Центрального разведывательного управления. В любом случае, после захвата в 1996 году Кабула талибы вырвались из-под контроля - обычное дело для любого Голема.

Сухейл Шахин, пресс-секретарь Талибан:

Хотел бы прояснить: мы не хотим монополии на власть, поскольку правительство одной силы будет слабым правительством. Мы не хотим повторения судьбы проигравших. Что касается сидящих в Кабуле, они не хотят мира, они требуют фактически, чтобы мы сдались! Так не пойдет. Афганцы желают, чтобы оккупационную администрацию сменило правительство, которое представляет всех граждан страны!

Эти слова сказаны сегодня, но вполне могли прозвучать и четверть века тому назад, когда талибы в первый раз мостили своими и чужими трупами дорогу во власть. И сразу надо сказать: каково бы ни было ваше предвзятое мнение о талибах, оно является превратным. Считать их просто террористами не вполне справедливо, это бы означало назвать террористами изрядную или даже, возможно, большую часть населения Афганистана, которая сейчас с талибами.

Сухейл Шахин, пресс-секретарь Талибан:

Регионы, которые перешли под наш контроль, они не были завоеваны - они сделали свой выбор добровольно, по результатам переговоров, с учетом мнения населения. Силой оружия захватить 194 района нам было никак не под силу. Мы хотим объединить афганцев вокруг традиционных исламских ценностей. И если кто-то хочет уехать на Запад от афганской бедности, пусть едет. И западным журналистам мы гарантировали: когда придем - пусть работают на свои западные редакции, как работали.

Но и полагать их благородными Робин Гудами было бы большой ошибкой. Талибы запрещают телевидение, компьютеры, интернет, женское образование, музыку, живопись, а также шахматы, белую обувь, слишком длинные и слишком короткие бороды: нет на земле человека, который невольно не нарушил бы хоть один запрет. И полагается за такое обычно смерть. Вот, скажем, не успел избежать встречи с талибами известный афганский комик.

Позднее беднягу-комика нашли распятым далеко за городом: шуток талибы точно не понимают. Бытует мнение, будто только они могут выжечь каленым железом наркопроизводство и наркоторговлю, которые стали основой афганской экономики. Да, за год до американского вторжения, при талибах, в стране произвели 185 тонн опия, а сейчас его объемы оценивают в 9 тысяч тонн - налицо рост в 50 раз. Но, во-первых, на этом крестьяне зарабатывают 6 миллиардов в год, что составляет треть национального ВВП: запрети героин и опиум - в стране начнется голод. А, во-вторых, в этом вопросе талибы руководствуются принципом любых революционеров, что ослабляет врага - то служит победе, а опиаты - сугубо экспортный товар.

Вообще же, талибы - догматики, а значит, за торжество идеалов готовы заплатить любым количеством своих и чужих жизней. Вот, скажем, они отправляют наудачу ракеты куда-то в сторону президентского дворца.

Ашраф Гани, президент Афганистана:

Они запустили пару ракет и были уверены, что мы прекратим молитву да разбежимся. Но вы видели - никто глазом не моргнул, никто не вздрогнул! Эту страну ракетами не завоевать!

Попасть не попали, но на чьи-то же головы заряды обрушились в 4-миллионном-то городе?

Фиона Фрейзер, глава департамента Вспомогательной миссии ООН в Афганистане:

За первые 6 месяцев года, женщины и дети составили половину жертв среди гражданских. Большинство пострадало от терактов, артиллерийских обстрелов и авиаударов. Если наши оценки верны, то 2021-й станет рекордным по части потерь среди мирного населения!

В настоящее время талибы контролируют уже 85 процентов территории страны - 20 лет тому назад, накануне американского вторжения, под ними было 90 процентов: по численности населения, конечно, цифры иные - им подвластна лишь половина граждан. Но единственное, что несколько сдерживает стремительность их наступления, - кадровый дефицит: некого назначать даже во временные и переходные мэрии, районные, областные администрации после того, как вырежешь прежних управленцев. Но насчет того, что талибов можно остановить, не питают надежд даже те, кому питать их положено по должности.

Ллойд Остин, министр обороны США:

Вы правильно описали то, что сейчас происходит в Афганистане. Там власти консолидируют свои силы вокруг крупных населенных пунктов. Остановит ли это талибан? Я думаю, что это как минимум позволит замедлить его наступление, а потом и начать контрнаступление. У правительства есть для этого все возможности. Посмотрим, воспользуются ли ими люди в Кабуле

Европейцам не стоит питать иллюзии, будто талибы далеко и за пики своих памирских гор носа не собираются показать. Верить обещаниям, которые они дают неверным, нельзя - таковые гроша ломанного не стоят - так гласит вероучение. И сами талибы совсем не спаянное железной дисциплиной воедино войско - это отряды, которые сделала временными союзниками богатая добыча - какие с ними договоры? Эти как раз и производят так называемое демографическое давление - если куда-то приходит человек с ружьем, оттуда волнами начинает утекать людское море. Вот вам обыватели, готовые вроде бы принять любую власть, но только не ту, что обещает смерть от голода.

Эта модель известна истории уже многие тысячелетия - как переселение народов. Талибы - это новые гунны: идеологически они не привязаны к земле, но привязаны к религии: "куда бы ни пришел - везде мой дом, чужбина мне - страна моя родная”. Они способны организовать распределение на захваченных землях, но никак не производительную экономику - Афганистан, и без того разоренный, будет выжжен до пекельной черноты и пепла. Единственный способ выживания для них - бесконечная экспансия, в которую вовлекается один за другим встречные народы. Нашествие варваров можно притормозить, но не остановить - спросите у римлян, если их найдете. Штаты выпустили на волю какого-то первобытного духа, против которого нет действенных заклинаний, носителем того же духа был когда-то Атилла.





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