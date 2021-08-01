Андрей Сыч о литовских репрессиях и ничем не подкрепленных геополитических амбициях

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Диалог общества и власти по европейским стандартам качества был продемонстрирован в Литве на этой неделе. Руководство страны, не желая обсуждать свои действия по расселению мигрантов с гражданами, использует откровенные репрессии против несогласных. Вы не поверите, как только литовцы вышли на небольшую акцию протеста и заняли проезжую часть, тут же прибыл спецназ, людей избили, потравили газом, выписывают огромные штрафы, арестовывают - и никакой реакции на Западе. Уже легендарные двойные стандарты.

Аналогичная ситуация с репрессиями происходит в отношении самих мигрантов, которых на законодательном уровне ограничили в правах, сделав людьми второго сорта. Литовское правительство в панике от происходящего в стране, но допускает ошибку за ошибкой, втягивая страну в долгосрочный социальный кризис в стране. Подробнее в ситуации разбирался наш аналитик Андрей Сыч.

Литва становится эпицентром социальной и гуманитарной напряженности в Европе. Страна разделилась на три условных лагеря противостояния: чиновники, граждане и мигранты. У всех есть огромные взаимные претензии. Правительство страны пытается урегулировать ситуацию без учета интересов литовцев и самих мигрантов, тем самым настраивает их друг против друга.

Местное население категорически против формирования пунктов содержания беженцев вблизи их домов, опасаясь роста преступности. Чтобы выразить свою позицию и хоть каким-то образом донести ее до представителей власти, местные жители организовывают мирные пикеты. Одна из таких акций близи населенного пункта Руднинкай закончилась массовым ночным избиением.

Вместо диалога с властью местные жители прочувствовали на себе качество резиновых дубинок и вкус слезоточивого газа. В процессе хаотичной силовой зачистки многие присутствующие получили травмы. Силовики без разбора использовали газ против женщин и стариков. Люди кашляли и, задыхаясь, теряли сознание.

Подобное отношение к мирным протестующим явно не соответствует высоким нормам прав человека в Евросоюзе. Однако никакой критики откровенной карательной операции против несогласных в Европе не слышно. Тишина в ПАСЕ и ОБСЕ.

Станисловас Томас, адвокат, профессор, доктор юридических наук парижского университета Сорбонна:

Я в самом начале своей карьеры, у меня были розовые очки, я верил в то, что Европейский союз - это оплот демократии и прав человека, что это наш созданный рай и там, за границей Европейского союза, находятся плохие государства, там зло, там все очень плохо. Сейчас, после 8 лет адвокатской практики, я вижу, что это тотальная пропаганда. Ну нет, нет этого. Это ложь, это ложь. В Европейском союзе нарушаются права, очень много прав нарушается!





Помимо того, что люди были избиты, их также привлекли к ответственности. Многие протестующие получили суровые штрафы и были задержаны. Усиление ответственности за публичные акты несогласия с действиями правительства становятся общеевропейским трендом.

Вальдемар Гердт, депутат бундестага Германии: "Мне как-то кто-то говорил:

Гитлер не нарушил ни одного закона". Он их все сначала создал и потом по ним пришло то, что пришло. И сейчас мы хуже, мы сначала что-то натворим. Это вот такой интересный почерк нашей госпожи Меркель - она сначала откроет границы и пустит нам миллионы, сотни тысяч, больше миллиона беженцев, против конституции, потом быстренько они садятся и начинают делать миграционный пакт, прикрывая то безобразие, беззаконие, которое она уже сделала. И это продолжается и в Евросоюзе, потому что Германия диктует многое в Евросоюзе. Они сначала сделают что-то, а потом под это подделывают закон. Сейчас стараются опередить события и сделать законы так, чтобы можно было свою доктрину продавить, и это будет продолжаться. Это элемент, когда трещит все по швам.

После инцидента с избиением несогласных литовские чиновники пошли на откровенную подлость по отношению к собственным гражданам. К протестующим приехали представители власти, которые уверяли, что в Руднинкай не будут размещать лагерь для беженцев без общественного обсуждения этого вопроса.

Однако пока местные жители уехали в Вильнюс на протестную акцию, чиновники воспользовались ситуацией и свезли в наспех построенный лагерь первых 300 мигрантов. Чтобы исключить проявление актов несогласия со стороны местных жителей, правительство приняло решение не сообщать предварительно о том, куда будут свозить нежданных гостей.





Интересным и явно неслучайным фактом являются сами места размещения беженцев. Литовское руководство обустраивает пункты содержания в регионах компактного проживания польского меньшинства.

Мирослав Митрофанов, депутат Рижской городской думы (Латвия):

То, что мигранты размещаются как раз в районах, населенных польским меньшинством в Литве, это такое опосредованное давление на Польшу. Там у них достаточно тесные связи между польским меньшинством и Польшей. Возможно, существует такой расчет, что недовольные местные поляки пожалуются своим друзьям, товарищам и партнерам в Польше. И там уже польское руководство, поскольку страна больше, больший вес имеет в Евросоюзе, достучится до Германии, до остальных, что вот надо срочно что-то предпринимать и помогать Литве.

Таким образом литовские чиновники, неспособные решить проблемы собственной страны, пытаются вовлечь в процесс ближайших соседей, причем делают это с помощью шантажа и провокаций. После провального проекта по строительству "Великой литовской стены", на которую материалов хватило всего на четыре километра, они начали получать гуманитарную помощь колючей проволокой. Аналогичная ситуация складывается с очередным помпезно анонсированным проектом по строительству полноценного города для размещения мигрантов на 40 тысяч человек.















Юрий Алексеев, журналист:

В Литве своих собственных городов с населением 40 тысяч и более на двух руках можно посчитать, это нелепо. 40 тысяч - город. Вот город Висагинас, который возле Игналинской атомной станции, он примерно 35 тысяч, но это город атомщиков, его строил весь Советский Союз пять лет. Это весь Советский Союз, а маленькая Литва, к тому же Евросоюз не собирается Литве на это деньги давать, пока что он говорит: "Это ваши проблемы - решайте.

На сегодняшний день митинги против размещения беженцев в населенных пунктах и вблизи них собирают протесты численностью около полутысячи человек. Попытка создать в Литве полноценный город беженцев на 40 тысяч человек неминуемо обострит ситуацию в регионе.

Татьяна, представитель гражданского общества Литвы:

Каждый должен вооружаться. Каждая семья должна иметь оружие, потому что вон сколько уже сбежало и сбегут еще. Они дадут деньги, и вы ничего не сделаете, они заплатят охранникам и сбегут, и местное население будет без охраны. Я считаю, что надо вооружать местное население.

Нормунд Гростиньш, лидер партии "Центр" (Латвия):

Если, скажем, в таких странах, как Латвия, Литва, на улицы выходит 10 тысяч человек, это огромная проблема для правоохранительных органов. Если 100 тысяч - это неуправляемая ситуация.

Политики и депутаты в самой Литве прекрасно понимают, как решить сложившуюся ситуацию в кратчайшие сроки. Однако желание наладить конструктивный диалог с официальным Минском вызывает резкое противостояние со стороны президента. Миграционный кризис в Литве стал лакмусовой бумажкой, показавшей системный кризис и деградацию государственного управления в стране.





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