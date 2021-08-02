ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сильный лесной пожар возник на острове Родос

02.08.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный лесной пожар возник в воскресенье на греческом острове Родос, в превентивных целях эвакуированы две деревни. Об этом сообщает греческий телеканал StarTv.

Пожарные будут продолжать тушение всю ночь. Возгорание началось между деревнями Сорони и Толос. Из соображений безопасности были эвакуированы жители деревень Псинфос и Марица, в направлении которых шел огненный фронт. Пожарным удалось предотвратить распространение пожара на Долину Бабочек, популярный среди туристов и редчайший в Европе природный заповедник, который находится в 26 км к юго-западу от города Родос, одноименной столицы острова.

По первоначальным оценкам, в результате пожара и действий по его ликвидации почти весь Родос был без электричества и воды в течение нескольких часов. Вечером началось восстановление электро- и водоснабжения и, как ожидается, вскоре оно будет восстановлено по всему острову. В зоне пожара остаются усиленные подразделения пожарных и волонтеры, до позднего вечера работала и пожарная авиация, включая и российский самолет-амфибию Бе-200ЧС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожарные будут продолжать тушение всю ночь. Возгорание началось между деревнями Сорони и Толос. Из соображений безопасности были эвакуированы жители деревень...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Е. Тихомирова о том, как литовская система использует карательную медицину против журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by