Сильный лесной пожар возник на острове Родос

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный лесной пожар возник в воскресенье на греческом острове Родос, в превентивных целях эвакуированы две деревни. Об этом сообщает греческий телеканал StarTv.

Пожарные будут продолжать тушение всю ночь. Возгорание началось между деревнями Сорони и Толос. Из соображений безопасности были эвакуированы жители деревень Псинфос и Марица, в направлении которых шел огненный фронт. Пожарным удалось предотвратить распространение пожара на Долину Бабочек, популярный среди туристов и редчайший в Европе природный заповедник, который находится в 26 км к юго-западу от города Родос, одноименной столицы острова.

По первоначальным оценкам, в результате пожара и действий по его ликвидации почти весь Родос был без электричества и воды в течение нескольких часов. Вечером началось восстановление электро- и водоснабжения и, как ожидается, вскоре оно будет восстановлено по всему острову. В зоне пожара остаются усиленные подразделения пожарных и волонтеры, до позднего вечера работала и пожарная авиация, включая и российский самолет-амфибию Бе-200ЧС.-0-