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В Полтавской области в результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе 6 детей
02.08.2021 10:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Полтавская область /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Полтавской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали десять человек, из них шесть детей.
"1 августа в 17.36 вблизи села Цыганское Полтавского района на автодороге Киев - Харьков - Довжанский в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали десять человек, в том числе шесть детей (2008-2020 г.р.), которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу", - сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.-0-
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1 августа в 17.36 вблизи села Цыганское Полтавского района на автодороге Киев - Харьков - Довжанский в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса...
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