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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии

02.08.2021 11:40 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 503 км к юго-востоку от Соронга (население около 125 тыс. человек), очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Угроза цунами не объявлялась.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Угроза цунами не объявлялась.
 
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