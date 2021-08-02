|
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии
02.08.2021 11:40 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 503 км к юго-востоку от Соронга (население около 125 тыс. человек), очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Угроза цунами не объявлялась.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Угроза цунами не объявлялась.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)