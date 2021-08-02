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Число погибших при наводнениях в Хэнани возросло до 302

02.08.2021 13:13 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 302, 50 человек пропали без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 99 жертвах. Более 12,9 млн человек пострадали от мощных ливней, вызвавших наводнения. В общей сложности 933 800 жителей провинции Хэнань были переселены в более безопасные места.

В результате стихии повреждено около 972 тыс. га посевов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее сообщалось о 99 жертвах. Более 12,9 млн человек пострадали от мощных ливней, вызвавших наводнения. В общей сложности 933 800 жителей провинции Хэнань были...
 
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